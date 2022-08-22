"Барселона" з дебютним дублем Левандовського за 13 хвилин розгромила "Реал Сосьєдад" у Ла Лізі

"Барселона" в рамках 2-го туру Чемпіонату Іспанії не мала проблем із "Реалом Сосьєдад", розбивши їх на виїзді з рахунком 4:1.

Не встигли вболівальники зайняти свої місця, як було забито вже перший гол. Поляк Роберт Левандовські вже на першій хвилині забив дебютний м'яч у футболці "блаугранас", вивівши таким чином свою нову команду вперед.

Утім, вже за п'ять хвилин господарі відновили паритет - Александер Ісак точним ударом зробив рахунок на "Аноеті" знову нічийним.

"Баски" утримували нічию до середини другої половини протистояння. Від 66 до 79 хвилини для них усе склалося якомога найгірше. Впродовж 13 хвилин команда Хаві тричі засмутила голкіпера "Реала" та здобула, таким чином, впевнену перемогу. Забитими голами за "блаугранас" відзначилися - Усман Дембеле, Левандовські та Ансу Фаті.

Як наслідок, після цієї перемоги "Барселона" набрала чотири бали та розташувалася на п'ятій сходинці в турнірній таблиці. "Реал Сосьєдад", своєю чергою, залишився з трьома очками на десятій позиції.

У першому турі "баски" на виїзді мінімально здолали "Кадіс" (1:0), а "Барселона" не зуміла вдома перемогти "Райо Вальєкано" (0:0);

У третьому турі "Реал" 27 серпня зустрінетьося на виїзді з "Ельче", каталонці наступного дня прийматимуть "Реал Вальядолід".

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