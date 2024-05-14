"Барселона" з голом 16-річного вундеркінда перемогою вийшла на друге місце в Ла Лізі (відео)

"Синьо-гранатові" обіграли "Реал Сосьєдад" та потіснили "Жирону" з другої сходинки чемпіонату Іспанії.

"Барселона" на своєму полі перемогла "Реал Сосьєдад" у заключному матчі 35-го туру іспанської Ла Ліги – 2:0 .

Підопічні Хаві відкрили рахунок на 40-й хвилині зустрічі, коли 16-річний нападник Ламін Ямал відзначився після передачі Ілкая Гюндогана.

Свій другий м'яч "синьо-гранатові" забили вже наприкінці поєдинку. В компенсований до другого тайму час, на 90+3-й хвилині, Рафінья реалізував пенальті.

Огляд матчу "Барселона" – "Реал Сосьєдад"

Завдяки перемозі "Барселона" (76 очок) піднялася на друге місце в Ла Лізі, посунувши "Жирону" (75 балів) українців Артема Довбика та Віктора Циганкова на третю позицію. "Реал Сосьєдад" (54 пункти) розташовується на сьомій сходинці.

У наступному турі "блаугранас" 16 травня зіграють на виїзді з "Альмерією", а баски того ж дня приймуть "Валенсію" українського форварда Романа Яремчука.

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