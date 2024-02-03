"Барселона" з голом та вилученням 18-річного таланта здобула перемогу в матчі Ла Ліги (відео)

Бразильський нападник Вітор Роке забив у другому поєдинку поспіль, але швидко заробив червону картку.

"Барселона" на виїзді розібралася з "Алавесом" у матчі 23-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на "Естадіо Мендісорроса" завершився з рахунком 1:3 .

"Синьо-гранатові" вийшли вперед на 22-й хвилині – Роберт Левандовський забив після передачі Ілкая Гюндогана.

На старті другого тайму каталонський клуб зміцнив свою перевагу – Гюндоган відзначився голом на 49-й хвилині, скориставшись пасом Педрі.

Господарі поля невдовзі скоротили відставання – на 51-й хвилині точного удару завдав Саму Омородіон.

На 59-й хвилині замість Гюндогана на поле вийшов 18-річний нападник Вітор Роке, який минулого матчу приніс "Барселоні" перемогу над "Осасуною".

Цього разу бразильський талант знову змусив про себе говорити. На 63-й хвилині він відправив третій м'яч у ворота "Алавеса", асист заніс до свого активу 17-річний іспанський захисник Ектор Форт.

А зовсім скоро Роке був вилучений з поля, отримавши по жовтій картці на 67-й і 72-й хвилинах. Утім, на підсумкок гри це не вплинуло – підопічні Хаві впевнено довели справу до перемоги.

Огляд матчу "Алавес" – "Барселона"

Після цього матчу "Барселона" (50 очок) посідає третє місце в турнірній таблиці Ла Ліги. "Алавес" (26 балів) розташовується на 12-й сходинці.

У наступному турі "Барселона" 11 лютого прийме "Гранаду". Днем раніше "Алавес" на своєму полі зустрінеться з "Вільярреалом".

Нагадаємо, минулого тижня після поразки у поєдинку Примери проти "Вільярреала"головний тренер "Барселони" Хаві оголосив, що залишить команду після завершення поточного сезону.

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