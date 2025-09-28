"Барселона" з камбеком здолала "Реал Сосьєдад" і стала лідером Примери

"Барселона" / © Associated Press

"Барселона" обіграла "Реал Сосьєдад" у матчі 7-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні завершився з рахунком 2:1 .

Баски відкрили рахунок на 31-й хвилині зустрічі – відзначився Альваро Одріосола.

Перед перервою каталонці відігралися – на 43-й хвилині забив Жуль Кунде. Асистував йому Маркус Рашфорд.

У другому таймі "синьо-гранатові" довершили камбек – автором переможного м'яча на 59-й хвилині став Роберт Левандовські. Результативну передачу зробив 18-річний Ламін Ямаль.

Огляд матчу "Барселона" – "Реал Сосьєдад"

Після цієї перемоги "Барселона" (19 очок) одноосібно очолила таблицю Примери. Команда Гансі Фліка на один бал випереджає мадридський "Реал", який у цьому турі програв дербі "Атлетіко" (2:5).

"Реал Сосьєдад" перебуває на 17-й позиції, маючи у своєму активі 5 залікових пунктів.

У наступному турі іспанського чемпіонату "Барселона" 5 жовтня на виїзді позмагається із "Севільєю", а "Реал Сосьєдад" того ж дня прийме "Райо Вальєкано".

До цього "Барселона" 1 жовтня вдома зіграє у Лізі чемпіонів проти ПСЖ, за який виступає український захисник Ілля Забарний.