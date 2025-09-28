ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
94
Час на прочитання
1 хв

"Барселона" з камбеком здолала "Реал Сосьєдад" і стала лідером Примери

Каталонці обійшли в турнірній таблиці мадридський "Реал".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Барселона"

"Барселона" / © Associated Press

"Барселона" обіграла "Реал Сосьєдад" у матчі 7-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні завершився з рахунком 2:1.

Баски відкрили рахунок на 31-й хвилині зустрічі – відзначився Альваро Одріосола.

Перед перервою каталонці відігралися – на 43-й хвилині забив Жуль Кунде. Асистував йому Маркус Рашфорд.

У другому таймі "синьо-гранатові" довершили камбек – автором переможного м'яча на 59-й хвилині став Роберт Левандовські. Результативну передачу зробив 18-річний Ламін Ямаль.

Огляд матчу "Барселона" – "Реал Сосьєдад"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Барселона" (19 очок) одноосібно очолила таблицю Примери. Команда Гансі Фліка на один бал випереджає мадридський "Реал", який у цьому турі програв дербі "Атлетіко" (2:5).

"Реал Сосьєдад" перебуває на 17-й позиції, маючи у своєму активі 5 залікових пунктів.

У наступному турі іспанського чемпіонату "Барселона" 5 жовтня на виїзді позмагається із "Севільєю", а "Реал Сосьєдад" того ж дня прийме "Райо Вальєкано".

До цього "Барселона" 1 жовтня вдома зіграє у Лізі чемпіонів проти ПСЖ, за який виступає український захисник Ілля Забарний.

Дата публікації
Кількість переглядів
94
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie