"Барселона" з хет-триком Левандовські здобула перемогу та наблизилася до "Реала" в Ла Лізі
Каталонці у видовищному поєдинку обіграли "Сельту".
"Барселона" на виїзді перемогла "Сельту" в матчі 12-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Балаїдос" у місті Віго завершився з рахунком 2:4.
"Синьо-гранатові" відкрили рахунок уже на 10-й хвилині зустрічі – Роберт Левандовські реалізував пенальті.
Однак господарі поля дуже швидко відігралися – на 11-й хвилині забив Серхіо Каррейра.
На 37-й хвилині Левандовські оформив дубль і знову вивів каталонців уперед, скориставшись передачею Маркуса Рашфорда.
На 43-й хвилині "Сельта" вдруге зрівняла рахунок – точним ударом відзначився Борха Іглесіас.
Але підопічним Гансі Фліка вдалося вирушити на перерву з перевагою в рахунку – на 45+4-й хвилині забив Ламін Ямаль.
У середині другого тайму Левандовські зробив хет-трик, другий асист записав до свого активу Рашфорд. Відповісти на це суперник уже не знайшов сил.
Зазначимо, що в компенсований час "блаугранас" залишилися в меншості – на 90+4-й хвилині другу жовту картку заробив Френкі де Йонг.
Огляд матчу "Сельта" – "Барселона"
Після цієї перемоги "Барселона" (28 очок) повернулася на друге місце у таблиці Ла Ліги та скоротила до трьох балів відставання від лідера мадридського "Реала", який цього туру на виїзді не зміг обіграти "Райо Вальєкано" (0:0).
"Сельта" (13 пунктів) перебуває на 13-й позиції елітного дивізіону чемпіонату Іспанії.
У наступному турі "Барселона" 22 листопада прийме "Атлетик" Більбао, а "Сельта" того ж дня зустрінеться на виїзді з "Алавесом".