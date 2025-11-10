ТСН у соціальних мережах

"Барселона" з хет-триком Левандовські здобула перемогу та наблизилася до "Реала" в Ла Лізі

Каталонці у видовищному поєдинку обіграли "Сельту".

Максим Приходько
Роберт Левандовські

Роберт Левандовські / © Associated Press

"Барселона" на виїзді перемогла "Сельту" в матчі 12-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Балаїдос" у місті Віго завершився з рахунком 2:4.

"Синьо-гранатові" відкрили рахунок уже на 10-й хвилині зустрічі – Роберт Левандовські реалізував пенальті.

Однак господарі поля дуже швидко відігралися – на 11-й хвилині забив Серхіо Каррейра.

На 37-й хвилині Левандовські оформив дубль і знову вивів каталонців уперед, скориставшись передачею Маркуса Рашфорда.

На 43-й хвилині "Сельта" вдруге зрівняла рахунок – точним ударом відзначився Борха Іглесіас.

Але підопічним Гансі Фліка вдалося вирушити на перерву з перевагою в рахунку – на 45+4-й хвилині забив Ламін Ямаль.

У середині другого тайму Левандовські зробив хет-трик, другий асист записав до свого активу Рашфорд. Відповісти на це суперник уже не знайшов сил.

Зазначимо, що в компенсований час "блаугранас" залишилися в меншості – на 90+4-й хвилині другу жовту картку заробив Френкі де Йонг.

Огляд матчу "Сельта" – "Барселона"

Після цієї перемоги "Барселона" (28 очок) повернулася на друге місце у таблиці Ла Ліги та скоротила до трьох балів відставання від лідера мадридського "Реала", який цього туру на виїзді не зміг обіграти "Райо Вальєкано" (0:0).

"Сельта" (13 пунктів) перебуває на 13-й позиції елітного дивізіону чемпіонату Іспанії.

У наступному турі "Барселона" 22 листопада прийме "Атлетик" Більбао, а "Сельта" того ж дня зустрінеться на виїзді з "Алавесом".

