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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Барселона" з шедевром 17-річного вундеркінда перемогла в дербі та здобула титул Ла Ліги (відео)

Успіх у поєдинку з "Еспаньйолом" достроково забезпечив "синьо-гранатовим" чемпіонство.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ламін Ямаль, "Еспаньйол" – "Барселона"

Ламін Ямаль, "Еспаньйол" – "Барселона" / © Associated Press

"Барселона" на виїзді здобула перемогу над "Еспаньйолом" у матчі 36-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Каталонське дербі на стадіоні "Корнелья-Ель-Прат" завершилося з рахунком 0:2.

Перший гол у цій зустрічі "синьо-гранатові" забили на початку другого тайму. На 53-й хвилині 17-річний Ламін Ямаль отримав передачу від Дані Ольмо, змістився з правого флангу в центр і розкішним ударом відправив м'яч у дальню "дев'ятку".

На 80-й хвилині "папуги" залишилися в меншості – пряму червону картку за грубий фол отримав Леандро Кабрера.

Наприкінці матчу "блаугранас" скористалися чисельною перевагою та вдруге вразили ворота суперника – на 90+5-й хвилині з передачі Ямаля відзначився Фермін Лопес.

Огляд матчу "Еспаньйол" – "Барселона"

Буде додано незабаром.

Ця перемога дозволила "Барселоні" (85 очок) достроково стати чемпіоном Іспанії. За два тури до кінця підопічні Гансі Фліка випереджають найближчого переслідувача, мадридський "Реал", на 7 балів.

Для "Барселони" це 28-й виграний титул Ла Ліги. Рекордсменом за цим показником залишається "Реал", який перемагав у чемпіонаті Іспанії 36 разів.

"Еспаньйол" (39 пунктів) розташовується на 16-й сходинці Примери, маючи 5 очок гандикапу над зоною вильоту.

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