Проспорт
298
1 хв

"Барселона" з шедевром Ямаля розбила аутсайдера та повернула собі лідерство в Ла Лізі

Каталонці знову обійшли в таблиці мадридський "Реал".

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ламін Ямаль

Ламін Ямаль / © Associated Press

"Барселона" на своєму полі розгромила "Реал Ов'єдо" в матчі 21-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні завершився з рахунком 3:0.

Перший тайм минув без забитих голів. На 52-й хвилині рахунок відкрив Дані Ольмо, вивівши каталонців уперед.

На 57-й хвилині Рафінья подвоїв перевагу "синьо-гранатових".

На 73-й хвилині підопічні Гансі Фліка довели справу до розгрому – Ламін Ямаль забив гол-шедевр ударом через себе. Асистом відзначився Ольмо.

Огляд матчу "Барселона" – "Реал Ов'єдо"

Після цієї перемоги "Барселона" (52 очки) повернулася на перше місце в Ла Лізі, змістивши з вершини турнірної таблиці мадридський "Реал" (51 бал), який раніше обіграв "Вільярреал".

"Реал Ов'єдо" з 13 пунктами залишився на останній сходинці чемпіонату Іспанії.

У наступному турі Ла Ліги "блаугранас" на виїзді зіграють з "Ельче", а "Реал Ов'єдо" прийме "Жирону". Обидва матчі відбудуться 31 січня.

Перед цим, 28 січня, "Барселона" вдома зустрінеться з данським "Копенгагеном" у поєдинку заключного туру основного етапу Ліги чемпіонів.

298
