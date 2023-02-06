"Барселона" за 20 хвилин розгромила "Севілью" та збільшила відрив від "Реала" в Ла Лізі (відео)

Команда Хаві впевненими кроками зміцнює свої шанси на завоювання чемпіонського титулу.

"Барселона" розгромила "Севілью" в центральному матчі 20-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на "Камп Ноу" завершився з рахунком 3:0 .

Усі м'ячі "синьо-гранатові" забили після перерви. На 58-й хвилині каталонців вивів уперед Жорді Альба. На 70-й хвилині перевагу господарів закріпив Гаві, а ще за дев'ять хвилин крапку в матчі поставив Рафінья.

Огляд матчу

Таким чином, підопічні Хаві скористалися черговим подарунком "Реала", який цього туру сенсаційно поступився "Мальорці".

"Барселона" (53 очки) очолює Примеру, збільшивши відрив від "Реала" вже до восьми балів. "Севілья" посідає 16-те місце, маючи у своєму активі 21 заліковий пункт.

У наступному турі "блаугранас" 12 лютого на виїзді зіграють із "Вільярреалом", днем раніше андалусійці приймуть "Мальорку".

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