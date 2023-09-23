"Барселона" за 8 хвилин оформила яскравий камбек і піднялася на перше місце в Ла Лізі (відео)

"Синьо-гранатові" зуміли виграти поєдинок, у якому поступалися з рахунком 0:2.

"Барселона" здобула непросту перемогу над "Сельтою" в домашному матчі 6-го туру іспанської Ла Ліги – 3:2 .

Перший тайм залишився за гостями. На 19-й хвилині точного удару завдав Йорген Странд Ларсен.

У другій половині зустрічі каталонці пропустили вдруге – на 76-й хвилині Анастасіос Дувікас зміцнив перевагу гостей.

Однак підопічні Хаві не здалися та спромоглися здійснити видовищний камбек. Всього упродовж восьми хвилин "синьо-гранатові" тричі вразили ворота суперника – дубль оформив Роберт Левандовський, а переможний гол на 89-й хвилині забив Жоау Канселу.

Огляд матчу

"Барселона" (16 очок) вийшла на перше місце в Ла Лізі, обійшовши за додатковими показниками "Жирону" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика. "Сельта" з 4 балами перебуває на 17-й позиції.

У наступному турі "блаугранас" 26 вересня на виїзді зіграють проти "Мальорки", а "Сельта" 28 вересня прийматиме "Алавес".

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