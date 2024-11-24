"Барселона" за дві хвилини в меншості втратила перемогу в матчі чемпіонату Іспанії (відео)

Каталонці пропустили двічі наприкінці гри проти Сельти", що призвело до втрати очок.

"Барселона" на виїзді зіграла внічию із "Сельтою" в поєдинку 14-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Балаїдос" у місті Віго завершилася з рахунком 2:2 .

"Синьо-гранатові" відкрили рахунок на 15-й хвилині матчу – відзначився Рафінья. У другому таймі підопічні Гансі Фліка подвоїли свою перевагу – на 61-й хвилині свій уже 15-й гол у нинішньому розіграші Примери забив Роберт Левандовські – польський форвард лідирує у бомбардирських перегонах, випереджаючи найближчих переслідувачів на сім м'ячів.

Утім, наприкінці поєдинку в каталонців виникли серйозні проблеми. На 82-й хвилині "Барселона" залишилася в меншості – другу жовту картку та вилучення заробив Марк Касадо.

Галісійці швидко скористалися чисельною більшістю та врятувалися від поразки. На 84-й хвилині відставання скоротив Альфонсо Гонсалес, а ще через дві хвилини Уго Альварес приніс господарям поля нічию.

Огляд матчу "Сельта" – "Барселона"

"Барселона" (34 очки) продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату Іспанії. "Блаугранас" на 5 балів випереджають "Атлетіко" і на 7 – мадридський "Реал", який має дві гри в запасі. "Сельта" (18 очок) йде на 11-й позиції.

У наступному турі Примери каталонський клуб 30 листопада прийме "Лас-Пальмас", а "Сельта" того ж дня на виїзді зустрінеться з "Еспаньйолом".

Перед цим "Барселона" у вівторок, 26 листопада, проведе домашній поєдинок 5-го туру основного раунду Ліги чемпіонів проти французького "Бреста".

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