"Барселона" за три хвилини здійснила камбек і здолала "Айнтрахт" у Лізі чемпіонів

"Барселона" / © Associated Press

Реклама

"Барселона" на своєму полі обіграла "Айнтрахт" у матчі шостого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні завершився з рахунком 2:1 .

Німецький клуб відкрив рахунок на 21-й хвилині зустрічі – голом відзначився Ансгар Кнауфф. Це дозволило франкфуртцям виграти перший тайм.

Однак на старті другого тайму каталонці здійснили камбек – дубль оформив Жюль Кунде, забивши головою на 50-й і 53-й хвилинах. Асистували йому Маркус Решфорд та Ламін Ямаль.

Реклама

Огляд матчу "Барселона" – "Айнтрахт"

Після цієї перемоги "Барселона" (10 очок) посідає 14-те місце в загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів. "Айнтрахт" (4 бали) перебуває на 30-й позиції.

У наступному турі Ліги чемпіонів іспанський клуб на виїзді зустрінеться з празькою "Славією", а представник Бундесліги завітає у гості до "Карабаха". Обидва матчі відбудуться 21 січня.

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда повинна зіграти по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

Вісім найкращих команд основного етапу Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.