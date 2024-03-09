"Барселона" завдяки голу 16-річного вундеркінда здолала "Мальорку" та обійшла "Жирону" в Ла Лізі (відео)

У першому таймі "синьо-гранатові" не реалізували пенальті.

"Барселона" на своєму полі здобула перемогу над "Мальоркою" в матчі 28-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні завершився з рахунком 1:0 .

Каталонці мали чудову нагоду виходити вперед у першому таймі, але Ілкай Гюндоган на 24-й хвилині не реалізував пенальті.

Утім, після перерви підопічні Хаві все ж вирвали перемогу. На 73-й хвилині єдиний м'яч у цій зустрічі після передачі Роберта Левандовського забив 16-річний Ламін Ямал.

Огляд матчу "Барселона " – "Мальорка"

Після цієї перемоги "Барселона" (61 очко) вийшла на друге місце в Ла Лізі, випередивши "Жирону" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова (59 балів), яка у суботу, 9 березня, прийме "Осасуну". Своєю чергою, "Мальорка" (27 пунктів) залишилася на 15-й позиції.

Вже у вівторок, 12 березня, "синьо-гранатові" приймуть "Наполі" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (перша гра в Італії завершилася внічию 1:1). А 17 березня команда Хаві на виїді зустрінеться з "Атлетіко" у Примері. "Мальорка" у наступному турі чемпіонату Іспанії 16 березня вдома зіграє з "Гранадою".

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