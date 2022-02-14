"Барселона" завдяки голу на 96-й хвилині пішла від поразки в "спекотному" дербі з трьома вилученнями

"Блаугранас" продовжують перебувати на межі потрапляння до Ліги чемпіонів.

"Барселона" в рамках 24-го туру Ла Ліги розписала результативну нічию в каталонському дербі з "Еспаньйолом" із рахунком 2:2 .

Перший м'яч було забито вже на другій хвилині - його автором став 18-річний півзахисник "блаугранас" Педрі. Утім, піти на перерву з перевагою футболістам "Барселони" не вдалося, адже на 40 хвилині Серхі Дардер відновив паритет на табло.

У середині другої половині зустрічі справи підопічних Хаві стали ще гіршими, адже на 64 хвилині гравець "Еспаньйола" Рауль Де Томас вивів свою команду вперед.

До фінального свистка залишалося все менше часу, а отже й атмосфера ставала все більш напруженою. На другій компенсованій до основого часу хвилині захисник "Барселони" Жерар Піке побачив перед собою друге попередження та був вилучений із поля. Образливою для Піке ця червона картка є тому що він заробив її в особливому для себе матчі. 35-річний захисник провів свій 594-й поєдинок за першу команду "блаугранас". Піке обійшов колишнього напарника Карлеса Пуйоля та пробився до топ-5 за всю історію клубу. У меншості "блаугранас" перебували не довго, адже вже за хвилину аналогічним відповів гравець "Еспаньйола" - Ніколас Меламед Рібаудо.

Коли здавалося, що "Барселона" зазнає несподіваної поразки, та ще й у такому поєдинку, своє слово сказав форвард - Люк Де Йонг. Досвідчений нідерландець точним ударом врятував команду від поразки, що дозволило залишитися в зоні Ліги чемпіонів. Цікаво, що червону картку отримав і ще один гравець "Еспаньйола" - Мануель Морланес. Його було покарано прямим вилученням, коли він сидів на лаві для запасних.