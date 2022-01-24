"Барселона" завдяки голу на останніх хвилинах насилу обіграла аутсайдера Ла Ліги

Та впритул наблизилася до зони Ліги чемпіонів.

"Барселона" у рамках завершального поєдинку 22-го туру Ла Ліги мініимально подужала на виїзді "Алавес" із рахунком 1:0 .

Каталонці здобули перемогу завдяки точному удару півзахисника - Френкі Де Йонга. 24-річний нідерландець на 87 хвилині після передачі від Феррана Торреса точним ударом пробив голкіпера суперника та приніс, таким чином, своїй команді три бали.

Як наслідок, після цієї перемоги "Барселона" набрала 35 очок та впритул наблизилася до зони Ліги чемпіонів. Наразі "блаугранас" посідають п'яту сходинку в турнірній таблиці, відстаючи від четвертого місця, яке належить мадридському "Атлетіко", на один пункт.

"Алавес", своєю чергою, залишився з 17 балами на передостанній, 19-й позиції.

Саме проти "Атлетіко" наступний матч проведе "Барселона". Це буде на "Камп Ноу" 6-го лютого;

"Алавес" днем раніше зустрінеться на виїзді з "Ельче".

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