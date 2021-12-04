"Барселона" зазнала першої поразки під керівництвом Хаві

Каталонський клуб поступився на своєму полі "Бетісу".

В рамках 16-го туру іспанської Ла Ліги каталонська "Барселона" приймала на своєму полі "Бетіс" та зазнала мінімальної поразки.

Єдиний гол у матчі забив нападник "огірків" Хуанмі на 79-й хвилині.

Ця поразка перервала безпрограшну серію нового тренера "Барселони" Хаві, який провів біля керма каталонців три матчі (2 перемоги та 1 нічия).

Після 16 турів "Барселона" йде на 7 місці з 23 очками.

"Бетіс" закриває трійку лідерів, набравши 30 балів.

Наступний свій матч "блаугранас" зіграють проти "Осасуни". Матч відбудеться у неділю, 12 грудня. Того ж дня "Бетіс" прийме на своєму полі "Реал Сосьєдад".

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