"Барселона" зазнала розгромної поразки та втратила лідерство в Ла Лізі
Каталонці вперше програли в нинішньому сезоні чемпіонату Іспанії.
"Барселона" на виїзді розгромно поступилася "Севільї" в матчі 8-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" у місті Севілья завершився з рахунком 4:1.
Андалусійці відкрили рахунок на 13-й хвилині зустрічі – пенальті реалізував колишній форвард "синьо-гранатових" Алексіс Санчес.
На 36-й хвилині Ісаак Ромер збільшив перевагу "нервіонців". Каталонці відповіли голом Маркуса Рашфорда на 45+7-й хвилині.
У другому таймі підопічні Гансі Фліка могли зрівнювати рахунок, але Роберт Левандовські на 76-й хвилині не реалізував пенальті.
Господарі поля зняли питання щодо переможця на 90-й хвилині, коли в контратаці забив Хосе Анхель Кармона.
А остаточний рахунок гри на 90+6-й хвилині встановив Акор Адамс, відправивши четвертий м'яч у ворота "блаугранас".
Огляд матчу "Севілья" – "Барселона"
Ця поразка стала для "Барселони" (19 очок) першою в нинішньому сезоні Ла Ліги. Каталонці втратили лідерство за підсумками туру і тепер посідають друге місце, на 2 бали відстаючи від лідера – мадридського "Реала" українського голкіпера Андрія Луніна. "Севілья" (13 пунктів) піднялася на четверту позицію.
У наступному турі Примери "синьо-гранатові" 18 жовтня в каталонському дербі приймуть "Жирону", в складі якої виступають одразу троє українців – півзахисник Віктор Циганков, воротар Владислав Крапивцов і форвард Владислав Ванат. Того ж дня "Севілья" вдома зустрінеться з "Мальоркою".