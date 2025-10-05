ТСН у соціальних мережах

Проспорт
679
1 хв

"Барселона" зазнала розгромної поразки та втратила лідерство в Ла Лізі

Каталонці вперше програли в нинішньому сезоні чемпіонату Іспанії.

Максим Приходько
"Севілья" – "Барселона"

"Севілья" – "Барселона" / © Associated Press

"Барселона" на виїзді розгромно поступилася "Севільї" в матчі 8-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" у місті Севілья завершився з рахунком 4:1.

Андалусійці відкрили рахунок на 13-й хвилині зустрічі – пенальті реалізував колишній форвард "синьо-гранатових" Алексіс Санчес.

На 36-й хвилині Ісаак Ромер збільшив перевагу "нервіонців". Каталонці відповіли голом Маркуса Рашфорда на 45+7-й хвилині.

У другому таймі підопічні Гансі Фліка могли зрівнювати рахунок, але Роберт Левандовські на 76-й хвилині не реалізував пенальті.

Господарі поля зняли питання щодо переможця на 90-й хвилині, коли в контратаці забив Хосе Анхель Кармона.

А остаточний рахунок гри на 90+6-й хвилині встановив Акор Адамс, відправивши четвертий м'яч у ворота "блаугранас".

Огляд матчу "Севілья" – "Барселона"

Ця поразка стала для "Барселони" (19 очок) першою в нинішньому сезоні Ла Ліги. Каталонці втратили лідерство за підсумками туру і тепер посідають друге місце, на 2 бали відстаючи від лідера – мадридського "Реала" українського голкіпера Андрія Луніна. "Севілья" (13 пунктів) піднялася на четверту позицію.

У наступному турі Примери "синьо-гранатові" 18 жовтня в каталонському дербі приймуть "Жирону", в складі якої виступають одразу троє українців – півзахисник Віктор Циганков, воротар Владислав Крапивцов і форвард Владислав Ванат. Того ж дня "Севілья" вдома зустрінеться з "Мальоркою".

679
