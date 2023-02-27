"Барселона" зазнала сенсаційного фіаско в матчі проти одного з аутсайдерів Ла Ліги (відео)

"Барселона" на виїзді неочікувано програла "Альмерії" в поєдинку 23-го туру іспанської Ла Ліги – 1:0 .

Єдиний гол господарі забили в першому таймі. На 24-й хвилині Ель-Білаль Туре вийшов на побачення з воротарем "синьо-гранатових" і потужно пробив під поперечину.

Огляд матчу

Зауважимо, що "Барселона" вперше в історії програла "Альмерії". До цього команда Хаві не знала гіркоти поразок у Ла Лізі від жовтня минулого року, коли поступилася "Реалу" на "Сантьяго Бернабеу".

Незважаючи на поразку, "Барселона" (59 очок) залишилася лідером Прімери, випереджаючи "Реал" на 7 балів. "Альмерія" (25 пунктів) піднялася на 15-те місце.

У наступному турі "блаугранас" 5 березня приймуть "Валенсію", перед цим каталонці 2 березня на виїзді проведуть перший півфінал Кубка Іспанії проти "Реала". "Альмерія" 4 березня вдома зіграє з "Вільярреалом" у Ла Лізі.

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