"Барселона" зазнала сенсаційної поразки в матчі чемпіонату Іспанії (відео)

Каталонський клуб ризикує втратити лідерство в Примері.
"Барселона" сенсаційно програла "Лас-Пальмасу" в домашньому матчі 15-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Зустріч на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні завершилася з рахунком 1:2.
Перший тайм минув без забитих голів. На 49-й хвилині гості несподівано відкрити рахунок – відзначився Сандро Рамірес.
На 61-й хвилині "синьо-гранатові" відновили паритет у грі – точного удару завдав Рафінья. Але вже на 67-й хвилині "Лас-Пальмас" забив другий м'яч – перемогу своїй команді приніс Фабіу Сілва.
Огляд матчу "Барселона" – "Лас-Пальмас"
Буде додано незабаром.
"Барселона" втретє поспіль втратила очки у чемпіонаті Іспанії. Підопічні Гансі Фліка з 34 балами продовжують лідирувати, випереджаючи найближчого переслідувача мадридський "Реал" на 4 пункти, але "вершкові" мають два матчі в запасі.
"Лас-Пальмас" піднявся на 14-ту сходинку в Примері, маючи у своєму активі 15 очок.
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