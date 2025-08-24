- Дата публікації
"Барселона" здійснила яскравий камбек і вирвала перемогу в матчі з новачком Ла Ліги
Каталонці поступалися "Леванте" з різницею в два м'ячі, але після перерви перевернули перебіг гри.
"Барселона" на виїзді здолала "Леванте" в матчі 2-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Сьютат де Валенсія" у Валенсії завершився з рахунком 2:3.
Господарі поля відкрили рахунок на 15-й хвилині зустрічі – відзначився Іван Ромеро.
У компенсований до першого тайму час Хосе Моралес ударом з пенальті подвоїв перевагу "Леванте".
На старті другої половини зустрічі "синьо-гранатові" відігралися – на 49-й і 52-й хвилинах відповідно забили Педрі та Ферран Торрес.
У компенсований до другого тайму час підопічні Гансі Фліка вирвали перемогу – на 90+1-й хвилині автоголом відзначився Унай Ельгесабаль Удондо.
Огляд матчу "Леванте" – "Барселона"
Буде додано незабаром.
"Барселона" (6 очок) очолила таблицю Ла Ліги. У першому турі чинний чемпіон на виїзді розгромив "Мальорку" (3:0).
"Леванте" програв другий матч поспіль на старті нового сезону. Раніше новачок Ла Ліги у гостях поступився "Алавесу" (1:2).
У наступному турі "Барселона" 31 серпня на виїзді зіграє проти "Райо Вальєкано", а "Леванте" 29 серпня у гостях протистоятиме "Ельче".