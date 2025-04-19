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Категорія
Проспорт
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"Барселона" здійснила шалений камбек і вирвала перемогу в матчі Ла Ліги (відео)

"Синьо-гранатові" здобули три очки в надскладному поєдинку проти "Сельти", зміцнивши своє лідерство у чемпіонаті.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Барселона" – "Сельта"

"Барселона" – "Сельта" / © Associated Press

"Барселона" на своєму полі перемогла "Сельту" в результативному матчі 32-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Зустріч на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні завершилася з рахунком 4:3.

"Синьо-гранатові" відкрили рахунок на 12-й хвилині зустрічі – відзначився Ферран Торрес. Аде вже за три хвилин гості відігралися зусиллями Борхи Іглесіаса.

На старті другого тайму Іглесіас забив ще двічі, таким чином оформивши хет-трик.

Однак каталонці зуміли з рахунку 1:3 здійснити видовищний камбек і виграти матч. На 64-й хвилині забив Дані Ольмо, після чого дубль оформив Рафінья – на 68-й хвилині бразилець відновив паритет у грі, а на 90+8-й хвилині реалізував переожний пенальті.

Огляд матчу "Барселона" – "Сельта"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Барселона" (73 очки) продовжує лідирувати в Ла Лізі. Підопічні Гансі Фліка збільшили відрив від мадридського "Реала", який з матчем у запасі посідає друге місце, до 7 балів.

"Сельта" (43 пункти) перебуває на сьомому місці елітного дивізіону чемпіонату Іспанії.

У наступному турі Ла Ліги "Барселона" 22 квітня прийме "Мальорку", а "Сельта" днем пізніше вдома зустрінеться з "Вільярреалом".

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