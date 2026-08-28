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Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Барселона" здобула другу перемогу поспіль на старті нового сезону Ла Ліги

Каталонці на власному полі здолали "Атлетик".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Барселона"

"Барселона" / © Associated Press

"Барселона" вдома обіграла "Атлетик" Більбао у перенесеному матчі першого туру іспанської Ла Ліги сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні завершився з рахунком 2:0.

Каталонський клуб забив у ворота басків по голу в кожному з таймів. На 37-й хвилині рахунок у грі відкрив Рафінья після передачі від Педрі.

На 82-й хвилині підопічні Гансі Фліка збільшили свою перевагу в рахунку — точного удару завдав Фермін Лопес.

Зазначимо, що в цьому матчі за каталонців дебютував літній новачок клубу Родрі, який перейшов з "Манчестер Сіті". Найкращий футболіст ЧС-2026 вийшов на заміну на 63-й хвилині замість Рафіньї.

Для "Барселони" це друга поспіль перемога на старті Ла Ліги. У першому матчі нового сезону "синьо-гранатові" на виїзді розгромили "Ельче" (5:0).

Тож після двох зіграних турів "Барселона" з 6 очками очолює турнірну таблицю Примери. Таку ж кількість залікових балів мають мадридський "Реал", "Севілья" та "Бетіс".

У наступному турі Ла Ліги "блаугранас" 31 серпня приймуть "Райо Вальєкано", тоді як "Атлетик", який розпочав чемпіонат двома поразками й наразі посідає останнє місце, 30 серпня на виїзді зіграє проти "Сельти".

Раніше повідомлялося, що "Реал" з хет-триком Мбаппе здобув другу поспіль перемогу на старті Ла Ліги.

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