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"Барселона" здобула нищівну перемогу та вибилася в лідери чемпіонату Іспанії (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Барселона" здобула нищівну перемогу та вибилася в лідери чемпіонату Іспанії (відео)

Жоау Феліш / Фото: Associated Press

Каталонці відвантажили п'ять "сухих" м'ячів у ворота суперника.

"Барселона" знищила "Бетіс" у домашньому матчі 5-го туру іспанської Ла Ліги – 5:0.

У першому таймі команда Хаві засмутила гостей двома голами. На 25-й хвилині рахунок відкрив літній новачок "блаугранас" Жоау Феліш, а ще за сім хвилин влучного удару завдав Роберт Левандовський.

Після перерви каталонці добили свого суперника ще трьома м'ячами. У воротах "зелено-білих" розписалися Ферран ТорресРафінья та ще один новачок клубу Жоау Канселу.

Огляд матчу

Після цієї перемоги "Барселона" (13 очок) щонайменше тимчасово очолила турнірну таблицю Примери. "Бетіс" (7 балів) посідає дев'яту позицію.

У наступному турі "синьо-гранатові" 23 вересня приймуть "Сельту", а "Бетіс" днем пізніше вдома зустрінеться з "Кадісом".

Нагадаємо, "Барселона" – суперник донецького "Шахтаря" на груповому етапі Ліги чемпіонів. У першому турі головного євротурніру чинні чемпіони Іспанії 19 вересня прийматимуть бельгійський "Антверпен".

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Дата публікації
Перегляди
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