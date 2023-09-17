"Барселона" здобула нищівну перемогу та вибилася в лідери чемпіонату Іспанії (відео)

"Барселона" знищила "Бетіс" у домашньому матчі 5-го туру іспанської Ла Ліги – 5:0 .

У першому таймі команда Хаві засмутила гостей двома голами. На 25-й хвилині рахунок відкрив літній новачок "блаугранас" Жоау Феліш, а ще за сім хвилин влучного удару завдав Роберт Левандовський.

Після перерви каталонці добили свого суперника ще трьома м'ячами. У воротах "зелено-білих" розписалися Ферран Торрес, Рафінья та ще один новачок клубу Жоау Канселу.

Огляд матчу

Після цієї перемоги "Барселона" (13 очок) щонайменше тимчасово очолила турнірну таблицю Примери. "Бетіс" (7 балів) посідає дев'яту позицію.

У наступному турі "синьо-гранатові" 23 вересня приймуть "Сельту", а "Бетіс" днем пізніше вдома зустрінеться з "Кадісом".

Нагадаємо, "Барселона" – суперник донецького "Шахтаря" на груповому етапі Ліги чемпіонів. У першому турі головного євротурніру чинні чемпіони Іспанії 19 вересня прийматимуть бельгійський "Антверпен".

Читайте також:

Трубін дебютував за "Бенфіку" у чемпіонаті Португалії та отримав похвалу від тренера (відео)

Камбек від чемпіона: "Дженоа" з Малиновським втратила перемогу над "Наполі" у Серії А (відео)

"Шахтар" перед стартом у Лізі чемпіонів у більшості дотиснув "Оболонь" і зміцнив лідерство в УПЛ (відео)