Ламін Ямаль і Рафінья / © Associated Press

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"Барселона" в гостях розгромила "Депортіво" в матчі 14-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Ріасор" у місті Ла-Корунья завершився з рахунком 5:1 на користь "синьо-гранатових".

Вже на другій хвилині зустрічі Ламін Ямаль відкрив рахунок після пасу Педрі. Господарі швидко відігралися — на 9-й хвилині забив П'єр-Емерік Обамеянг. На 20-й хвилині каталонці знову вийшли вперед — Дані Ольмо відзначився з передачі Ентоні Гордона.

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На старті другого тайму підопічні Гансі Фліка збільшили свою перевагу — на 50-й хвилині Рафінья завдав влучного удару після пасу Ямаля.

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Наприкінці гри Рафінья забив ще двічі і таким чином оформив хет-трик. Ямаль же додав до свого активу ще один асист.

Після цієї перемоги "Барселона" (39 очок) зміцнила лідерство у Ла Лізі. "Блаугранас" відірвалися від "Атлетіко" на п'ять балів, а від мадридського "Реала" — на шість. "Депортіво" (15 пунктів) перебуває на 13-й позиції.

У наступному матчі "синьо-гранатові" 2 грудня приймуть "Атлетіко" у перенесеному поєдинку 23-го туру Примери. Галісійці того ж дня зіграють із "Португалете" у Кубку Іспанії.

Раніше повідомлялося, що "Реал" з вилученням Беллінгема зазнав сенсаційної поразки у Ла Лізі.

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