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"Барселона" здобула розгромну перемогу в перенесеному матчі та стала одноосібним лідером Ла Ліги (відео)
Поєдинок "синьо-гранатових" з "Осасуною" було відкладено через смерть лікаря каталонського клубу.
"Барселона" на своєму полі розгромила "Осасуну" (3:0) в перенесеному матчі 27-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.
Поєдинок було заплановано на 8 березня, але його перенесли через смерть лікаря каталонського клубу Карлеса Міньярро Гарсії.
У першому таймі підопічні Гансі Фліка створили собі комфортну перевагу в рахунку: на 11-й хвилині Ферран Торрес замкнув простріл від Алехандро Бальде, а ще через десять хвилин пенальті реалізував Дані Ольмо.
У другому таймі "синьо-гранатові" довели справу до розгрому – на 77-й хвилині остаточний рахунок матчу встановив Роберт Левандовські.
Для польського форварда це 23-й гол у нинішньому розіграші Примери. Він тепер на три м'ячі випереджає французького нападника мадридського "Реала" Кіліана Мбаппе у перегонах бомбардирів.
Огляд матчу "Барселона" – "Осасуна"
Буде додано незабаром.
Після цієї перемоги "Барселона" (63 очки) стала одноосібним лідером Ла Ліги. Каталонці відірвалися від найближчого переслідувача – мадридського "Реала" – на відстань 3 балів. "Осасуна" (33 пункти) залишилася на 14-й позиції.