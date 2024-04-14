"Барселона" здобула скромну перемогу та відірвалися від "Жирони" у таблиці Ла Ліги (відео)

Гол Жоау Феліша приніс "синьо-гранатовим" три очки у грі з "Кадісом".

"Барселона" на виїзді обіграла "Кадіс" у матчі 31-го туру іспанської Ла Ліги – 0:1 .

Єдиний гол у цій зустрічі підопічні Хаві забили на 37-й хвилині. Автором результативного удару став португальський нападник Жоау Феліш.

Огляд матчу "Кадіс" – "Барселона"

Після цієї перемоги "Барселона" (70 очок) посідає друге місце у турнірній таблиці Примери. "Блаугранас" на 8 балів відстають від лідера чемпіонату – мадридського "Реала" українського голкіпера Андрія Луніна, та на 5 пунктів випереджають "Жирону" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова.

Своєю чергою, "Кадіс" (25 очок) перебуває у зоні вильоту, на 18-й позиції. Відстань від рятівної 17-ї сходинки становить три залікові бали.

У наступному турі "Барселона" 21 квітня на виїзді зійдеться з "Реалом" в Ель Класико. Днем раніше "Кадіс" у гостях зіграє з "Жироною".

Зазначимо, що у вівторок, 16 квітня, "синьо-гранатові" приймуть ПСЖ у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. У першій грі каталонська команда на виїзді здолала парижан (3:2).

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