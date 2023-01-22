"Барселона" здобула скромну перемогу та закріпилася на вершині Ла Ліги (відео)

"Блаугранас" на 6 очок відірвалися від "Реала".

"Барселона" обіграла "Хетафе" у домашньому матчі 18-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на стадіоні "Камп Ноу" завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі каталонці забили в першому таймі. На 35-й хвилині результативним ударом після передачі Рафіньї відзначився Педрі.

"Барселона" набрала 44 очки і лідирує в Примері, випереджаючи на 6 балів мадридський "Реал". Сьогодні "вершкові" на виїзді зіграють проти "Атлетика" Більбао.

"Хетафе" розташовується на 16-й позиції, маючи у своєму активі 17 залікових пунктів.

У наступному турі підопічні Хаві 28 січня на виїзді зустрінуться із "Жироною" – новим клубом українського півзахисника Віктора Циганкова, який поки що не дебютував у Ла Лізі. "Хетафе" того ж дня прийматиме "Бетіс".

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