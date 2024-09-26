"Барселона" здобула сьому перемогу поспіль та зміцнила лідерство у чемпіонаті Іспанії (відео)

Команда Гансі Фліка ще не втратила жодного очка в поточному розіграші Примери.

"Барселона" здолала "Хетафе" в домашньому матчі 7-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний м'яч у цій зустрічі "синьо-гранатові" забили в середині першого тайму. На 19-й хвилині Роберт Левандовські вразив ворота суперника після того, як голкіпер гостей Давід Сорія помилився після подачі з флангу, яку виконав Жюль Кунде.

Огляд матчу "Барселона" – "Хетафе"

Команда Гансі Фліка здобула сьому поспіль перемогу на старті сезону Примери та з 21 очком очолює турнірну таблицю, випереджаючи мадридський "Реал" на 4 бали. "Хетафе" (4 пункти) посідає передостаннє місце.

У наступному турі "Барселона" 28 вересня зіграє на виїзді з "Осасуною". Того ж дня "Хетафе" прийме "Алавес".

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