"Барселона" здобула сьому поспіль перемогу в Ла Лізі та збільшила відрив від "Реала" (відео)

Команда Хаві цього року ще не втрачала очок.

"Барселона" обіграла "Кадіс" у домашньому матчі 22-го туру іспанської Ла Ліги – 2:0 .

Обидва голи "синьо-гранатові" забили наприкінці першого тайму. На 43-й хвилині рахунок відкрив Серхі Роберто, який зіграв на добиванні у штрафному майданчику гостей.

А в компенсований до першого тайму час Роберто додав до забитого м'яча ще й результативний асист на Роберта Левандовські.

Огляд матчу

Для каталонців це сьома поспіль перемога в Примері. Востаннє "блаугранас" втрачали очки ще 31 грудня минулого року, коли зіграли внічию з "Еспаньйолом".

"Барселона" (59 очок) зміцнила своє лідерство у Ла Лізі – підопічні Хаві випереджають найближчого переслідувача – мадридський "Реал" – на 8 балів. "Кадіс" (22 пункти) посідає 17-те місце.

У наступному турі Примери "синьо-гранатові" 26 лютого на виїзді зіграють з "Альмерією", а "Жовта субмарина" днем раніше прийме "Райо Вальєкано".

Нагадаємо, у четвер, 23 лютого, "Барселона" на виїзді зустрінеться з "Манчестер Юнайтед" у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Перший поєдинок цих команд на "Камп Ноу" закінчився бойовою нічиєю (2:2).

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