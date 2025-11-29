- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 27
- Час на прочитання
- 1 хв
"Барселона" здобула вольову перемогу і стала лідером Ла Ліги
Каталонці здолали "Алавес", пропустивши гол уже на першій хвилині.
"Барселона" здобула вольову перемогу над "Алавесом" у домашньому матчі 14-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Камп Ноу" в місті Барселона завершився з рахунком 3:1.
Гості несподівано відкрили рахунок уже на першій хвилині зустрічі – відзначився Пабло Ібаньєс.
Утім, ще до перерви каталонський клуб переламав перебіг протистояння. На 8-й хвилині рахунок зрівняв Ламін Ямаль, а на 26-й хвилині Дані Ольмо вивів "синьо-гранатових" уперед.
У компенсований до другого тайму час господарі поля забили втретє – на 90+3-й хвилині Ольмо оформив дубль.
Огляд матчу "Барселона" – "Алавес"
Буде додано незабаром.
Після цієї перемоги "Барселона" (34 очки) вийшла на перше місце в Ла Лізі. Підопічні Гансі Фліка на 2 бали випереджають мадридський "Реал", який має матч у запасі. "Алавес" (15 пунктів) посідає 14-ту позицію.
Вже у вівторок, 2 грудня, "Барселона" прийме мадридський "Атлетіко" в перенесеному матчі 19-го туру Ла Ліги. "Алавес" того ж дня на виїзді зіграє в Кубку Іспанії з "Португалете".