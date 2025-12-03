ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
67
Час на прочитання
1 хв

"Барселона" здобула вольову перемогу над "Атлетіко" і закріпилася на вершині Ла Ліги

Каталонці пропустили першими від "матрацників", але потім змогли оформити яскравий камбек.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Барселона" – "Атлетіко"

"Барселона" – "Атлетіко" / © Associated Press

"Барселона" вдома здобула вольову перемогу над мадридським "Атлетіко" в перенесеному матчі 19-го туру іспанської Лі Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Камп Ноу" в місті Барселона завершився з рахунком 3:1.

Гості відкрили рахунок на 19-й хвилині зустрічі – Алекс Баена реалізував вихід один на один з голкіпером суперника. Асист зробив Науель Моліна.

На 26-й хвилині каталонці відігралися – Рафінья забив після передачі від Педрі.

На 36-й хвилині "синьо-гранатові" мали шанс вийти вперед, але Роберт Левандовські не реалізував пенальті, пробивши значно вище воріт.

У другому таймі підопічні Гансі Фліка схилили шальки терезів на свою користь. На 65-й хвилині "блаугранас" вивів уперед Дані Ольмо. А на 90+6-й хвилині Ферран Торрес остаточно зняв питання щодо переможця, замкнувши простріл від Алехандро Бальде.

Огляд матчу "Барселона" – "Атлетіко"

Після цієї перемоги "Барселона" (37 очок) закріпилася на першому місці в турнірній таблиці Ла Ліги. Каталонський клуб на 4 бали випереджає мадридський "Реал", який з матчем у запасі посідає другу сходинку. "Атлетіко" (31 пункт) йде на четвертій позиції.

У наступних поєдинках чемпіонату Іспанії "синьо-гранатові" на виїзді зустрінуться з "Бетісом", а підопічні Дієго Сімеоне у гостях позмагаються з "Атлетиком" Більбао. Обидва матчі відбудуться 6 грудня.

Дата публікації
Кількість переглядів
67
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie