"Барселона" здобула вольову перемогу над "Атлетіко" і закріпилася на вершині Ла Ліги

"Барселона" – "Атлетіко" / © Associated Press

Реклама

"Барселона" вдома здобула вольову перемогу над мадридським "Атлетіко" в перенесеному матчі 19-го туру іспанської Лі Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Камп Ноу" в місті Барселона завершився з рахунком 3:1 .

Гості відкрили рахунок на 19-й хвилині зустрічі – Алекс Баена реалізував вихід один на один з голкіпером суперника. Асист зробив Науель Моліна.

На 26-й хвилині каталонці відігралися – Рафінья забив після передачі від Педрі.

Реклама

На 36-й хвилині "синьо-гранатові" мали шанс вийти вперед, але Роберт Левандовські не реалізував пенальті, пробивши значно вище воріт.

У другому таймі підопічні Гансі Фліка схилили шальки терезів на свою користь. На 65-й хвилині "блаугранас" вивів уперед Дані Ольмо. А на 90+6-й хвилині Ферран Торрес остаточно зняв питання щодо переможця, замкнувши простріл від Алехандро Бальде.

Огляд матчу "Барселона" – "Атлетіко"

Після цієї перемоги "Барселона" (37 очок) закріпилася на першому місці в турнірній таблиці Ла Ліги. Каталонський клуб на 4 бали випереджає мадридський "Реал", який з матчем у запасі посідає другу сходинку. "Атлетіко" (31 пункт) йде на четвертій позиції.

У наступних поєдинках чемпіонату Іспанії "синьо-гранатові" на виїзді зустрінуться з "Бетісом", а підопічні Дієго Сімеоне у гостях позмагаються з "Атлетиком" Більбао. Обидва матчі відбудуться 6 грудня.