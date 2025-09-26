- Дата публікації
"Барселона" здобула вольову перемогу в чемпіонаті Іспанії та наблизилася до "Реала"
Каталонці з камбеком у другому таймі здолали "Реал Ов'єдо".
"Барселона" на виїзді обіграла "Реал Ов'єдо" у матчі 6-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Нуево Карлос Тартьєре" у місті Ов'єдо завершився з рахунком 1:3.
Господарі несподівано виграли перший тайм завдяки голу, який Альберто Рейна забив на 33-й хвилині зустрічі.
Однак після перерви "синьо-гранатові" зуміли переламати перебіг зустрічі й тричі вразили ворота новачка Примери.
На 56-й хвилині рахунок зрівняв Ерік Гарсія. На 70-й Роберт Левандовські вивів каталонців уперед, а на 88-й Рональд Араухо остаточно зняв питання щодо переможця.
Огляд матчу "Реал Ов'єдо" – "Барселона"
Після цього матчу "Барселона" (16 очок) посідає друге місце в Ла Лізі, відстаючи від лідера мадридського "Реала" на два бали. "Реал Ов'єдо" (3 пункти) йде у зоні вильоту, на 18-й позиції.
У наступному турі "Барселона" 28 вересня прийме "Реал Сосьєдад” , а "Реал Ов'єдо" днем пізніше на виїзді зіграє з "Валенсією".