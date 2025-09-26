ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
52
Час на прочитання
1 хв

"Барселона" здобула вольову перемогу в чемпіонаті Іспанії та наблизилася до "Реала"

Каталонці з камбеком у другому таймі здолали "Реал Ов'єдо".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Реал Ов'єдо" – "Барселона"

"Реал Ов'єдо" – "Барселона" / © Associated Press

"Барселона" на виїзді обіграла "Реал Ов'єдо" у матчі 6-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Нуево Карлос Тартьєре" у місті Ов'єдо завершився з рахунком 1:3.

Господарі несподівано виграли перший тайм завдяки голу, який Альберто Рейна забив на 33-й хвилині зустрічі.

Однак після перерви "синьо-гранатові" зуміли переламати перебіг зустрічі й тричі вразили ворота новачка Примери.

На 56-й хвилині рахунок зрівняв Ерік Гарсія. На 70-й Роберт Левандовські вивів каталонців уперед, а на 88-й Рональд Араухо остаточно зняв питання щодо переможця.

Огляд матчу "Реал Ов'єдо" – "Барселона"

Після цього матчу "Барселона" (16 очок) посідає друге місце в Ла Лізі, відстаючи від лідера мадридського "Реала" на два бали. "Реал Ов'єдо" (3 пункти) йде у зоні вильоту, на 18-й позиції.

У наступному турі "Барселона" 28 вересня прийме "Реал Сосьєдад” , а "Реал Ов'єдо" днем пізніше на виїзді зіграє з "Валенсією".

Дата публікації
Кількість переглядів
52
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie