"Барселона" здолала дортмундську "Боруссію" у видовищному матчі Ліги чемпіонів (відео)

Каталонський клуб вирвав перемогу в результативній "перестрілці" з "джмелями".

"Барселона" на виїзді обіграла дортмундську "Боруссію" в матчі шостого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" у Дортмунді завершився з рахунком 2:3 .

Перший тайм поєдинку минув без забитих голів. На старті другого тайму "синьо-гранатові" відкрили рахунок – на 53-й хвилині відзначився Рафінья. Через сім хвилин "джмелі" відігралися – пенальті реалізував Серу Гірассі.

На 75-й хвилині підопічні Гансі Фліка знову вийшли вперед – влучного удару завдав Ферран Торрес. Через три хвилини дортмундці відповіли – Гірассі оформив дубль.

Однак на 85-й хвилині каталонці утретє в цьому матчі повели в рахунку та в підсумку вирвали перемогу – Ферран Торрес оформив дубль, забивши гол у контратаці після передачі 17-річного Ламіна Ямаля.

Огляд матчу "Боруссія" Дортмунд – "Барселона"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Барселона" (15 очок) піднявся на друге місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. Дортмундська "Боруссія" з 12 балами опустилася на 9-ту сходинку.

У наступному турі Ліги чемпіонів "блаугранас" на виїзді зіграють з "Бенфікою", а "джмелі" у гостях позмагаються з "Болоньєю". Обидва матчі відбудуться 21 січня.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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