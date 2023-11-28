"Барселона" здолала "Порту" в групі "Шахтаря" та достроково вийшла до плейоф Ліги чемпіонів (відео)

У заключному турі донеччанам потрібно перемогти "драконів", аби пробитися до 1/8 фіналу головного єврокубка.

"Барселона" обіграла "Порту" в домашньому матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок на "Естадіо Олімпіко" завершився перемогою каталонців з рахунком 2:1 .

Першими в цій зустрічі забили гості. На 30-й хвилині оборона "синьо-гранатових" провалилася, чим скористався бразильський нападник Пепе і вивів свою команду вперед.

Підопічні Хаві відповіли моментально. Уже через дві хвилини Жуан Канселу відправив м'яч до сітки воріт "драконів" після передачі Педрі. Тож на перерву команди пішли за рівного рахунку.

А в другому таймі "Барселона" змогла схилити шальки терезів на свою користь. На 57-й хвилині Жоау Феліш забив переможний гол, отримавши пас від Канселу.

Огляд матчу "Барселона" – "Порту"

Буде додано незабаром.

Додамо, що в іншому матчі п'ятого туру цієї групи донецький "Шахтар" у німецькому Гамбурзі обіграв бельгійський "Антверпен" (1:0).

"Барселона" (12 очок) за тур до кінця групового етапу оформила вихід до плейоф Ліги чемпіонів. Каталонський клуб вперше за три роки зумів дістатися плейоф ЛЧ.

"Порту" і "Шахтар" мають по 9 балів і в очному матчі заключного туру розіграють другу путівку до 1/8 фіналу ЛЧ. "Гірникам" потрібно перемогти "драконів", щоб пробитися до плейоф найпрестижнішого єврокубка.

"Антверпен", який досі не набрав жодного залікового пункту, вже точно посяде останню позицію квартету H та попрощається з єврокубками.

Матчі останнього туру групового раунду ЛЧ відбудуться 13 грудня: "Порту" – "Шахтар", "Антверпен" – "Барселона".

Нагадаємо, до плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

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