"Барселона" здолала "Райо Вальєкано" і вийшла на перше місце в Ла Лізі (відео)

Каталонці обійшли в турнірній таблиці "Реал" з "Атлетіко".

"Барселона" на своєму полі обіграла "Райо Вальєкано" в заключному матчі 24-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний і переможний гол у цій зустрічі "синьо-гранатові" забили на 28-й хвилині, коли Роберт Левандовські реалізував пенальті.

Для польського форварда це вже 20-й м'яч у нинішньому розіграші Ла Ліги. Він очолює бомбардирські перегони, випереджаючи тепер на три результативні удари французького нападника мадридського "Реала" Кіліана Мбаппе.

Огляд матчу "Барселона" – "Райо Вальєкано"

Завдяки цій перемозі "Барселона" (51 очко) вийшла на перше місце в Ла Лізі. Каталонці за додатковими показниками обійшли "Реал", в активі якого також 51 бал. У топ-4 також йдуть "Атлетіко" (50 пунктів) та "Атлетик" Більбао (45 очок).

Своєю чергою, "Райо Вальєкано" (35 очок) також йде в зоні єврокубків, на шостій позиції.

У наступному турі "Барселона" на виїзді зустрінеться з "Лас-Пальмасом", а "Райо Вальєкано" прийме "Вільярреал". Обидва матчі відбудуться 22 лютого.

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