Барселона – Жирона: де дивитися і ставки букмекерів на центральний матч 16-го туру Ла Ліги

Команда Циганкова та Довбика у каталонському дербі зійдеться з чинним чемпіоном Іспанії.

У неділю, 10 грудня, "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика зіграє проти "Барселони" в центральному поєдинку 16-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Каталонське дербі відбудеться на арені "Естадіо Олімпіко", де "синьо-гранатові" зараз проводять свої домашні матчі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після 15-ти турів "Жирона" (38 очок) сенсаційно посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Підопічні Мічела лише за додатковими показниками поступаються лідеру – мадридському "Реалу" українського голкіпера Андрія Луніна. "Барселона" (34 бали) йде на третій позиції.

Минулого туру команда Циганкова та Довбика вирвала перемогу над "Валенсією" (2:1) українського форварда Романа Яремчука, а підопічні Хаві здолали мадридський "Атлетіко" (1:0).

Де дивитися матч Барселона – Жирона

На території України поєдинок 16-го туру Ла Ліги між "Барселоною" та "Жироною" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Барселона – Жирона

Букмекери явним фаворитом поєдинку вважають "синьо-гранатових". Перемога "Барселони" оцінюється коефіцієнтом 1,56. Нічия – 5,00. Виграш "Жирони" – 6,20.

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