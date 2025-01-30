"Барселона" зіграла внічию з "Аталантою" в результативному матчі Ліги чемпіонів (відео)

"Синьо-гранатові" посіли друге місце в турнірній таблиці та одразу потрапили до 1/8 фіналу.

"Барселона" зіграла внічию з "Аталантою" в домашньому матчі останнього туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні завершилася з рахунком 2:2 .

У першому таймі гості могли відкрити рахунок у зустрічі, але гол Давіде Дзаппакости на 36-й хвилині скасували через офсайд.

Одразу після перерви каталонці повели в рахунку – на 47-й хвилині відзначився Ламін Ямаль. На 67-й хвилині "бергамаски" відігралися зусиллями Едерсона.

На 72-й хвилині Рональд Араухо знову вивів "синьо-гранатових" уперед. Однак італійський клуб на 79-й хвилині вирвав нічию завдяки голу Маріо Пашалича.

Огляд матчу "Барселона" – "Аталанта"

Буде додано незабаром.

"Барселона" (19 очок) посіла друге місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів та напряму пройшла до 1/8 фіналу. "Аталанта" (15 пунктів) фінішувала на дев'ятій позиції та позмагається у стикових матчах за вихід до 1/8 фіналу.

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступали в єдиній лізі, де зіграли проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потрапили до 1/8 фіналу. Клуби, які посіли у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершили виступи в єврокубках.

Жеребкування стикових матчів Ліги чемпіонів відбудеться у п'ятницю, 31 січня. Перші поєдинки цієї стадії зіграють 11/12 лютого, а зустрічі у відповідь – 18/19 лютого.

Читайте також:

"Реал" без Луніна розбив "Брест", але не зміг напряму вийти до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

"Арсенал" без Зінченка здолав "Жирону" з Циганковим і вийшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

"Шахтар" програв дортмундській "Боруссії" та не зумів пробитися до плейоф Ліги чемпіонів (відео)