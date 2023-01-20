"Барселона" зім'яла клуб третього дивізіону на шляху до 1/4 фіналу Кубка Іспанії (відео)

"Барселона" розгромила третьолігову "Сеуту" в поєдинку 1/8 фіналу Кубка Іспанії – 0:5 .

У першому таймі підопічні Хаві лише один раз вразили ворота господарів. На 41-й хвилині рахунок у матчі відкрив Рафінья.

Однак уже після перерви "блаугранас" сповна довели свою перевагу в класі, відвантаживши опоненту ще чотири м'ячі. Дубль до свого активу заніс Роберт Левандовські. Ще по одному голу забили Ансу Фаті та Франк Кессьє.

Огляд матчу

Раніше повідомлялося, що до чвертьфіналу Кубка Іспанії також вийшов мадридський "Реал" – "Королівський клуб" оформив яскравий камбек у грі проти "Вільярреала".

Крім того, до наступного раунду турніру пробилися "Атлетіко", "Валенсія", "Севілья", "Осасуна", "Реал Сосьєдад" та "Атлетик".

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