"Барселона" знищила "Хетафе" та потіснила "Жирону" з другого місця в Ла Лізі (відео)

"Барселона" на своєму полі розгромила "Хетафе" в матчі 26-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні завершився з рахунком 4:0 .

У першому таймі "синьо-гранатові" лише один раз вразили ворота суперника – на 20-й хвилині рахунок відкрив Рафінья.

А ось після перерви команда Хаві не залишили гостям жодних шансів, забивши три голи. На 53-й хвилині відзначився Жоау Феліш, потім на 61-й хвилині влучного удару завдав Френкі де Йонг, а крапку в матчі на 90+1-й хвилині поставив Фермін Лопес.

Огляд матчу "Барселона" – "Хетафе"

Перемога дозволила "Барселоні" (57 очок) вийти на друге місце в Ла Лізі, обійшовши в турнірній таблиці "Жирону" (56 балів) українців Артема Довбика та Віктора Циганкова, яка провела на один матч менше. "Хетафе" (34 пункти) залишився на десятій позиції.

До слова, лідирує у чемпіонаті Іспанії мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна, у чиєму активі 62 очки.

У наступному турі "Барселона" 3 березня на виїзді зіграє проти "Атлетика" Більбао. Днем раніше "Хетафе" прийме "Лас-Пальмас".

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