"Барселона" знищила "Атлетик" і вийшла на перше місце в Ла Лізі

Каталонці за додатковими показниками обійшли "Реал", який ще має гру в запасі.

"Барселона"

"Барселона" / © Associated Press

"Барселона" розгромила "Атлетик" Більбао в домашньому матчі 13-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Камп Ноу" в місті Барселона завершився з рахунком 4:0.

Уже на 4-й хвилині зустрічі каталонців вивів уперед Роберт Левандовські. У компенсований до першого тайму час Ферран Торрес подвоїв перевагу господарів поля, асистував йому Ламін Ямаль.

На старті другого тайму Фермін Лопес відправив третій м'яч у ворота басків. На 54-й хвилині гості ще й залишилися в меншості – пряму червону картку отримав Оян Сансет.

Завершив розгром Ферран Торрес, який оформив дубль на 90-й хвилині поєдинку. Другий асист заніс до свого активу Ямаль.

Зазначимо, що для "синьо-гранатових" цей матч став першим на легендарному стадіоні "Камп Ноу" після його реконструкції.

Огляд матчу "Барселона" – "Атлетик" Більбао

Завдяки цій перемозі "Барселона" (31 очко) вийшла на перше місце в Ла Лізі. Команда Гансі Фліка за додатковими показниками обійшла мадридський "Реал" (31 бал), який має матч у запасі.

"Атлетик" Більбао перебуває на восьмій позиції, маючи у своєму активі 17 пунктів.

У наступному турі "Барселона" прийме "Алавес", а баски на виїзді зустрінуться з "Леванте". Обидва матчі відбудуться 29 листопада.

