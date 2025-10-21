"Барселона" знищила "Олімпіакос" з Яремчуком у Лізі чемпіонів

"Барселона" / © Associated Press

Реклама

Іспанська "Барселона" розгромила грецький "Олімпіакос" у третьому турі основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Матч на "Естадіо Олімпіко" у місті Барселона завершився з рахунком 6:1 .

У першому таймі дублем у складі каталонців відзначився Фермін Лопес, який забив на 7-й і 39-й хвилинах.

На старті другого тайму гості скоротили відставання – на 54-й хвилині пенальті реалізував Аюб Ель-Каабі.

Реклама

Через три хвилини грецький клуб залишився в меншості – другу жовту картку та вилучення заробив Сантьяго Ессе.

Підопічні Гансі Фліка скористалися чисельною перевагою і забили ще чотири голи. Дубль оформив Маркус Рашфорд. Утретє ворота гостей вразив Фермін Лопес, який закінчив поєдинок з хет-триком. Також пенальті реалізував Ламін Ямаль.

Український форвард "Олімпіакоса" Роман Яремчук розпочав матч на лавці для запасних і вийшов на заміну на 77-й хвилині за рахунку 5:1 на користь суперника.

Огляд матчу "Барселона" – "Олімпіакос"

Буде додано незабаром.

Реклама

Після цієї перемоги "Барселона" (6 очок) піднялася на третє місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів. "Олімпіакос" посідає 32-гу сходинку, маючи у своєму активі лише один бал.

У четвертому турі Ліги чемпіонів "блаугранас" 5 листопада на виїзді позмагаються з бельгійським "Брюгге", а команда Яремчука днем раніше прийме нідерландський ПСВ.

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

Вісім найкращих команд основного раунду Ліги чемпіонів напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.