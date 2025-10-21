ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
229
Час на прочитання
2 хв

"Барселона" знищила "Олімпіакос" з Яремчуком у Лізі чемпіонів

Каталонці не залишили жодних шансів чемпіону Греції.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Барселона"

"Барселона" / © Associated Press

Іспанська "Барселона" розгромила грецький "Олімпіакос" у третьому турі основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Матч на "Естадіо Олімпіко" у місті Барселона завершився з рахунком 6:1.

У першому таймі дублем у складі каталонців відзначився Фермін Лопес, який забив на 7-й і 39-й хвилинах.

На старті другого тайму гості скоротили відставання – на 54-й хвилині пенальті реалізував Аюб Ель-Каабі.

Через три хвилини грецький клуб залишився в меншості – другу жовту картку та вилучення заробив Сантьяго Ессе.

Підопічні Гансі Фліка скористалися чисельною перевагою і забили ще чотири голи. Дубль оформив Маркус Рашфорд. Утретє ворота гостей вразив Фермін Лопес, який закінчив поєдинок з хет-триком. Також пенальті реалізував Ламін Ямаль.

Український форвард "Олімпіакоса" Роман Яремчук розпочав матч на лавці для запасних і вийшов на заміну на 77-й хвилині за рахунку 5:1 на користь суперника.

Огляд матчу "Барселона" – "Олімпіакос"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Барселона" (6 очок) піднялася на третє місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів. "Олімпіакос" посідає 32-гу сходинку, маючи у своєму активі лише один бал.

У четвертому турі Ліги чемпіонів "блаугранас" 5 листопада на виїзді позмагаються з бельгійським "Брюгге", а команда Яремчука днем раніше прийме нідерландський ПСВ.

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

Вісім найкращих команд основного раунду Ліги чемпіонів напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Дата публікації
Кількість переглядів
229
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie