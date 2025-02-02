"Барселону" здобула скромну перемогу та продовжила гонитву за "Реалом" і "Атлетіко" у Примері (відео)

"Барселона" мінімально обіграла "Алавес" у домашньому матчі 22-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі каталонці забили на 61-й хвилині. Його автором став польський форвард Роберт Левандовські, який наразі з 18 м'ячами очолює бомбардирські перегони Примери, випереджаючи на три точні удари французького нападника мадридського "Реала" Кіліана Мбаппе.

Огляд матчу "Барселона" – "Алавес"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Барселона" з 45 очками посідає третє місце у турнірній таблиці Ла Ліги. "Синьо-гранатові" на три бали відстають від "Атлетіко" та на чотири – від лідера чемпіонату "Реала".

Своєю чергою, "Алавес" (21 заліковий пункт) перебуває у зоні вильоту, на 18-й сходинці таблиці Ла Ліги.

У наступному турі "Барселона" 9 лютого на виїзді позмагається із "Севільєю". Того ж дня "Алавес" прийме "Хетафе".

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