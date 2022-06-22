"Басейн - це моя лінія фронту": український рекордсмен - про виграну медаль чемпіонату світу-2022

Український плавець Михайло Романчук прокоментував здобуття бронзової медалі на світовій першості з водних видів спорту у Будапешті.

Дворазовий призер Олімпіади-2020 Михайло Романчук став володарем "бронзи" ЧС-2022 в плаванні на 800 м вільним стилем.

25-річний спортсмен прокоментував свій успіх, заявивши, що це найважча медаль в його кар'єрі. Романчук наголосив, що своїм виступом хотів продемонструвати незламний український дух.

Також Михайло сказав, що світ починає забувати про війну в Україні. Він закликав не припиняти допомагати Україні боротися з російськими окупантами, адже зараз українці стоять на захисті не лише своєї країни, а і всієї Європи та світу.

"Це найважча медаль у моїй кар'єрі - як морально, так і фізично. Усе надзвичайно важко, ще починаючи з моменту виїзду з України. Ти постійно думаєш про неї, читаєш новини, постійно відчуваєш тривогу. Потім уже поступово адаптуєшся, розумієш, що треба далі готуватись. Басейн - це все-таки моя лінія фронту, і я повинен показувати всьому світу, хто є українці. Цей спектр емоцій - він бурлить усередині, як вулкан.

Авжеж, усі журналісти та спортсмени запитують про Україну та моє перебування в Німеччині. Я постійно кажу про те, що люди по всьому світу починають забувати, що в Україні йде війна. Вона не закінчилась, вона продовжується. Про це не треба забувати, нам потрібна допомога. Адже ми захищаємо не тільки себе і свій дім, а й усю Європу та світ. Ми будемо боротись до кінця", - сказав Романчук в інтерв'ю Суспільне Спорт.

До слова, результат Романчука в фінальному запливі (7:40,05) став новим рекордом України на цій же дистанції. Попереднє своє досягнення, яке він встановив на Олімпіаді-2020, українець покращив на одну секунду.

Нагадаємо, що збірна України з артистичного плавання виграла золоті нагороди чемпіонату світу-2022 з водних видів спорту, що триває в Будапешті.

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