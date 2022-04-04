Баскетболісти сербського клубу ганебно проігнорували акцію на підтримку України, їх освистали фанати

Гравці "Црвени Звезди" відмовилися взяти до рук український прапор із написом "Зупиніть війну".

Мерзенним вчинком відзначилися баскетболіти сербського клубу "Црвена Звезда" перед матчем Євроліги проти литовського "Жальгіріса".

Литовський клуб вирішив підтримати Україну, яка бореться проти російських окупантів, і розгорнув перед глядачами великий банер з українським прапором і написом "Stop war" ("Зупиніть війну").

Однак гравці сербської команди відмовилися торкатися цього полотна та демонстративно заховали руки за спини. У відповідь на це литовські уболівальники гучно освистали сербських баскетболістів.

Crvena Zvezda starting five did not hold the "stop the war" banner in Ukraine's colours and got booed before the game vs Zalgiris in Lithuaniapic.twitter.com/lmkcMyV59h — Eurohoops (@Eurohoopsnet) April 3, 2022

Після гри один із гравців сербського клубу зізнався, що команді заборонили брати участь в акції на підтримку України. А головний тренер "Црвени Звезди" сказав, що це було не його рішення бойкотувати цю акцію.

Своєю чергою, литовські вболівальники протягом матчу підтримували Україну. На трибунах в Каунасі, де зібралося близько 10 тисяч глядачів, лунало "Слава Україні! Героям Слава!" Також фанати "Жальгіріса" співали "Fuck you, Serbia".

Сама гра завершилася перемогою литовського клубу з рахунком 103:98.

Зазначимо, що "Жальгіріс" вже не вперше висловив підтримку Україні під час війни з Росією. Раніше литовці влаштовували проукраїнські акції перед поєдинками проти грецького "Олімпіакоса" та іспанської "Барселони".

Читайте також:

"Футбол поза політикою": російський телеканал знову припинив показ матчу Бундесліги через підтримку України

Російські окупанти закатували та вбили марафонця-рекордсмена України

Український стронгмен здобув титул найсильнішої людини Європи