Баскетболістки збірної Малі жорстко побилися між собою після матчу ЧС: момент потрапив на камери

Скандальний інцидент трапився після поєдинку жіночої планетарної першості з баскетболу між національними командами Малі та Сербії. Африканки побилися просто під час інтерв'ю їхньої суперниці.

Зустріч завершилася поразкою африканської збірної з рахунком 68:81 . Після завершення матчу журналісти брали інтерв'ю у сербської баскетболістки Саши Чаджо, однак його несподівано перервала бійка між двома гравчинями команди Малі.

У мікстзоні не на жарт зчепилися Салімат Курума і Каміті Елізабет Дабу. Перша кілька разів сильно вдарила партнерку за командою. Рознімати учасниць бійки взялися інші баскетболістки та члени тренерського штабу африканської збірної. Причина конфлікту залишається невідомою.

Поразка від сербок стала для команди Малі четвертою поспіль на ЧС-2022. За тур до завершення групового етапу африканки втратили шанси на вихід до плейоф.

Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) вже відреагувала на скандальний інцидент після матчу. Там розпочали розслідування, за підсумком якого буде визначено покарання для африканської команди.

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