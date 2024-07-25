До вашої уваги розклад і результати всіх поєдинків чоловічого баскетбольного турніру на Олімпійських іграх-2024.
Від 27 липня до 11 серпня триватиме чоловічий баскетбольний турнір Олімпійських ігор 2024 року.
У ньому беруть участь дванадцять національних збірних, які було поділено на три групи по чотири команди в кожній.
До плейоф вийдуть топ-2 збірні кожного квартету, а також дві найкращі команди, які посядуть треті місця.
Далі відбудуться чвертьфінали, півфінали, фінал і матч за "бронзу".
До вашої уваги розклад і результати всіх поєдинків чоловічого баскетбольного турніру на Олімпійських іграх-2024.
Баскетбольний турнір Олімпіади-2024: розклад і результати матчів
Груповий етап
Група А: Австралія, Греція, Канада, Іспанія.
1-й тур, 27 липня
12:00. Австралія – Іспанія
22:00. Греция – Канада
2-й тур, 30 липня
12:00. Іспанія – Греція
14:30. Канада – Австралія
3-й тур, 2 серпня
14:30. Австралія – Греція
18:15. Канада – Іспанія
Група В: Франція, Німеччина, Японія, Бразилія.
1-й тур, 27 липня
14:30. Німеччина – Японія
18:15. Франція – Бразилія
2-й тур, 30 липня
18:15. Японія – Франція
22:00. Бразилія – Німеччина
3-й тур, 2 серпня
12:00. Японія – Бразилія
22:00. Франція – Німеччина
Група С: Сербія, Південний Судан, Пуерто-Ріко, США.
1-й тур, 28 липня
12:00. Південний Судан – Пуерто-Ріко
18:15. Сербія – США
2-й тур, 31 липня
18:15. Пуерто-Ріко – Сербія
22:00. США – Південний Судан
3-й тур, 3 серпня
18:15. Пуерто-Ріко – США
22:00. Сербія – Південний Судан
Чвертьфінали
6 серпня
Матч №1
Матч №2
Матч №3
Матч №4
Півфінали
8 серпня
Переможець матчу №2 – Переможець матчу №1 (півфінал №1)
Переможець матчу №4 – Переможець матчу №4 (півфінал №2)
Матч за "бронзу"
10 серпня
Переможений півфіналу №1 – Переможений півфіналу №2
Фінал
10 серпня
Переможець півфіналу №1 – переможець півфіналу №2
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