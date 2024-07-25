До вашої уваги розклад і результати всіх поєдинків чоловічого баскетбольного турніру на Олімпійських іграх-2024.

Від 27 липня до 11 серпня триватиме чоловічий баскетбольний турнір Олімпійських ігор 2024 року.

У ньому беруть участь дванадцять національних збірних, які було поділено на три групи по чотири команди в кожній.

До плейоф вийдуть топ-2 збірні кожного квартету, а також дві найкращі команди, які посядуть треті місця.

Далі відбудуться чвертьфінали, півфінали, фінал і матч за "бронзу".

До вашої уваги розклад і результати всіх поєдинків чоловічого баскетбольного турніру на Олімпійських іграх-2024.

Баскетбольний турнір Олімпіади-2024: розклад і результати матчів

Груповий етап

Група А: Австралія, Греція, Канада, Іспанія.

1-й тур, 27 липня

12:00. Австралія – Іспанія

22:00. Греция – Канада

2-й тур, 30 липня

12:00. Іспанія – Греція

14:30. Канада – Австралія

3-й тур, 2 серпня

14:30. Австралія – Греція

18:15. Канада – Іспанія

Група В: Франція, Німеччина, Японія, Бразилія.

1-й тур, 27 липня

14:30. Німеччина – Японія

18:15. Франція – Бразилія

2-й тур, 30 липня

18:15. Японія – Франція

22:00. Бразилія – Німеччина

3-й тур, 2 серпня

12:00. Японія – Бразилія

22:00. Франція – Німеччина

Група С: Сербія, Південний Судан, Пуерто-Ріко, США.

1-й тур, 28 липня

12:00. Південний Судан – Пуерто-Ріко

18:15. Сербія – США

2-й тур, 31 липня

18:15. Пуерто-Ріко – Сербія

22:00. США – Південний Судан

3-й тур, 3 серпня

18:15. Пуерто-Ріко – США

22:00. Сербія – Південний Судан

Чвертьфінали

6 серпня

Матч №1

Матч №2

Матч №3

Матч №4

Півфінали

8 серпня

Переможець матчу №2 – Переможець матчу №1 (півфінал №1)

Переможець матчу №4 – Переможець матчу №4 (півфінал №2)

Матч за "бронзу"

10 серпня

Переможений півфіналу №1 – Переможений півфіналу №2

Фінал

10 серпня

Переможець півфіналу №1 – переможець півфіналу №2

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