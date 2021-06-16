Баталії після Євро-2020: стало відомо, де збірна України прийме Боснію і Герцеговину та Болгарію

Виконавчий комітет УАФ визначив місця проведення домашніх матчів "синьо-жовтих".

Виконавчий комітет Української асоціації футболу (УАФ) затвердив місця проведення двох домашніх поєдинків збірної України.

Поєдинок 8-го туру відбіркового циклу ЧС-2022 Україна - Боснія і Герцеговина відбудеться 12 жовтня 2021 року у Львові на стадіоні "Арена Львів".

Своєю чергою, товариський матч збірних Україна - Болгарія відбудеться 11 листопада 2021 року в Одесі на стадіоні "Чорноморець".

Раніше стало відомо, що поєдинок 5-го туру кваліфікації ЧС-2022 Україна - Франція, намічений на 4 вересня 2021 року, прийме столичний НСК "Олімпійський".

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