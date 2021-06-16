Баталії після Євро-2020: стало відомо, де збірна України прийме Боснію і Герцеговину та Болгарію

Виконавчий комітет УАФ визначив місця проведення домашніх матчів "синьо-жовтих".
Виконавчий комітет Української асоціації футболу (УАФ) затвердив місця проведення двох домашніх поєдинків збірної України.
Поєдинок 8-го туру відбіркового циклу ЧС-2022 Україна - Боснія і Герцеговина відбудеться 12 жовтня 2021 року у Львові на стадіоні "Арена Львів".
Своєю чергою, товариський матч збірних Україна - Болгарія відбудеться 11 листопада 2021 року в Одесі на стадіоні "Чорноморець".
Раніше стало відомо, що поєдинок 5-го туру кваліфікації ЧС-2022 Україна - Франція, намічений на 4 вересня 2021 року, прийме столичний НСК "Олімпійський".
- Збірна України розпочала відбір ЧС-2022 виїзною нічиєю проти французів (1:1), після чого вдома втратила перемогу над фінами (1:1). У поєдинку 3-го туру кваліфікації на мундіаль "синьо-жовті" сенсаційно втратили очки з Казахстаном (1:1).
- Зараз команда Андрія Шевченка виступає на Євро-2020. У першому турі українська команда зазнала поразки від Нідерландів (2:3), а 17 червня проведе другий поєдинок на турнірі проти Північної Македонії.