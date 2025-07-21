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Батько Дюбуа щедро розхвалив Усика після поразки сина в реванші з українцем
Стенлі Дюбуа назвав Олександра найкращим у світі.
Стенлі Дюбуа, батько Даніеля Дюбуа, прокоментував поразку свого сина від Олександра Усика у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
Дюбуа-старший щедро розхвалив українця, назвавши його видатним чемпіоном і найкращим у світі.
"Він зробив усе, що міг. Він виклався на повну, але цього виявилося недостатньо. Усик – видатний чемпіон. Він найкращий у світі не просто так.
Що потрібно Даніелю, щоб повернутися і вдруге стати чемпіоном? Це залежить від нього. Ми поспілкуємося і побачимо, чого він сам хоче. Він уже доросла людина. Він сам вирішить, що йому робити", – сказав батько британського боксера для Seconds Out.
У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.
На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.
Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.
Раніше повідомлялося, що Дюбуа прокоментував поразку від Усика в реванші. Також невдачу свого підопічного прокоментував тренер Даніеля і його промоутер.
Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.
На рахунку 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) та три поразки у 25 поєдинках.
Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою.
Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.
Нагадаємо, легендарний Леннокс Льюїс відреагував на перемогу Усика в реванші з Дюбуа. Також на успіх українця відреагував Тайсон Ф'юрі.