ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
461
Час на прочитання
2 хв

Батько Дюбуа щедро розхвалив Усика після поразки сина в реванші з українцем

Стенлі Дюбуа назвав Олександра найкращим у світі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © x.com/Queensberry

Стенлі Дюбуа, батько Даніеля Дюбуа, прокоментував поразку свого сина від Олександра Усика у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Дюбуа-старший щедро розхвалив українця, назвавши його видатним чемпіоном і найкращим у світі.

"Він зробив усе, що міг. Він виклався на повну, але цього виявилося недостатньо. Усик – видатний чемпіон. Він найкращий у світі не просто так.

Що потрібно Даніелю, щоб повернутися і вдруге стати чемпіоном? Це залежить від нього. Ми поспілкуємося і побачимо, чого він сам хоче. Він уже доросла людина. Він сам вирішить, що йому робити", – сказав батько британського боксера для Seconds Out.

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Раніше повідомлялося, що Дюбуа прокоментував поразку від Усика в реванші. Також невдачу свого підопічного прокоментував тренер Даніеля і його промоутер.

Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

На рахунку 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) та три поразки у 25 поєдинках.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою.

Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

Нагадаємо, легендарний Леннокс Льюїс відреагував на перемогу Усика в реванші з Дюбуа. Також на успіх українця відреагував Тайсон Ф'юрі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie