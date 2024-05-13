Батько Ф'юрі до крові розбив голову під час сутички з членом команди Усика – відео моменту

Між командами чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика та володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі спалахнула сутичка у Саудівській Аравії, де вже цього тижня відбудеться бій за звання "абсолюта".

Представники боксерів зіткнулися у тісному коридорі. Під час сварки Джон Ф'юрі, батько британського чемпіона, вдарив головою одного з членів делегації Усика.

Внаслідок сутички на лобі у батька "Циганського короля" відкрилася кровотеча.

‼️ Tyson Fury's father John Fury going head-to-head with a member of Oleksandr Usyk's team in a heated clash today and being left bleeding as a result…



[ Nikolay Tkachenko] pic.twitter.com/vhwgFuyQVb — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 13, 2024

‼️ Tyson Fury's father John Fury angrily screaming at Oleksandr Usyk's team and being held back today after headbutting one of them and being left bleeding…



[ @RTFight_App] pic.twitter.com/sgKKSsAApS — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 13, 2024

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді. Спочатку бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його довелося відкласти.

Щоб уникнути чергового зриву поєдинку, організатори встановили санкції, які будуть застосовані до Усика або Ф'юрі, якщо хтось із них не вийде в ринг 18 травня. Боксерам загрожує величезний штраф у разі відмови битися в заплановану дату.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Раніше повідомлялося, що переможця бою Усик – Ф'юрі позбавлять одного з чемпіонських поясів.

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