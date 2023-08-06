Батько Ф'юрі розповів, чи відбудеться супербій між його сином та Усиком

Джон Ф'юрі, батько володаря титулу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, розповів, чи відбудеться бій між його сином та чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком.

За його словами, "Циганський король" обов'язково проведе з українцем поєдинок за звання абсолютного чемпіона хевівейту. Утім, Ф'юрі-старший поки що не може сказати, коли саме це станеться.

"Тайсон – чемпіон світу. Він король рингу. До нього ведуть усі дороги. Якщо ви збираєтеся битися з Тайсоном, робіть те, що обіцяли, станьте в чергу і візьміть те, що вам запропонують, і бій відбудеться в майбутньому.

Зараз Тайсон перебуває на тому етапі своєї кар'єри, де він збирається робити те, що хоче. І я не можу звинувачувати його. Він заслужив на це право. Як я вже сказав, все має статися, він повинен битися з Усиком.

Він битиметься з Олександром, це лише питання часу, коли вони зможуть зібратися, і я впевнений, що зможуть. Це точно станеться, але я просто не можу сказати вам коли. Але це станеться, я це знаю", – сказав Джон в інтерв'ю YouTube-каналу Seconds Out.

29 квітня Усик і Ф'юрі мали битися на стадіоні "Вемблі" в Лондоні за звання абсолютного чемпіона світу, але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано.

Після цього команда українця розпочала переговори про бій з обов'язковим претендентом на титул WBA британцем Даніелем Дюбуа. Поєдинок Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня в польському Вроцлаві.

Своєю чергою, Ф'юрі 28 жовтня в Саудівській Аравії проведе виставковий бій проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну.

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