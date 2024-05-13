Батько Ф'юрі з розбитою головою зробив заяву після "кривавої" сутички з командою Усика

Джон Ф'юрі, батько володаря титулу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, прокоментував сутичку з членом команди чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика.

Ф'юрі-старший вдарив головою представника команди українського боксера, внаслідок чого розбив собі голову до крові.

Пізніше батька "Циганського короля" попросив вибачення за свою поведінку.

"Щиро перепрошую у всіх причетних. Ми такі, які ми є. Емоції та напруга зашкалюють. Він був дуже нешанобливим хлопцем. Якщо ти наблизишся до простору людини, яка б'ється, ти щось отримаєш. Для мене важлива повага до мого сина, а він її не виявляв.

Він згадав мого сина, отже, він мав це отримати. Кровотеча? Мене це не турбує, це те, заради чого ми живемо, ми боремося з людьми. Для мене це звичайна справа", – сказав Джон в інтерв'ю Seconds Out.

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді. Спочатку бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його довелося відкласти.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Раніше повідомлялося, що переможця бою Усик – Ф'юрі позбавлять одного з чемпіонських поясів.

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